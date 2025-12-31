После этого матча «Эвертон» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й позиции с 18-ю баллами.

В составе «ирисок» голы записали на свой счет Джеймс Гарнер на 19-й минуте и Тьерно Барри на 79-й минуте.

«Эвертон» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

