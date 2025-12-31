«Эвертон» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «ирисок» голы записали на свой счет Джеймс Гарнер на 19-й минуте и Тьерно Барри на 79-й минуте.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест0:2ЭвертонЭвертонЛиверпуль
0:1 Джеймс Гарнер 19' 0:2 Тьерно Барри 79'
Ноттингем Форест:  Джон Фуртадо,  Неко Уильямс,  Никола Миленкович,  Мурилло,  Александр Зинченко,  Николас Домингес (Дуглас Луис 46'),  Эллиот Андерсон,  Омари Хатчинсон,  Морган Гиббз-Уайт,  Каллум Хадсон-Одои (Дилан Баква 75'),  Игор Жезус (Тайво Авонийи 62')
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Джеймс Тарковски,  Нэйтан Паттерсон (Джек Грилиш 72'),  Мерлин Рёль,  Тайлер Диблинг,  Джеймс Гарнер,  Тим Айрогбунам,  Тьерно Барри (Бету 85'),  Дуайт Макнил,  Jake O'Brien
Жёлтая карточка:  Дуглас Луис 61' (Ноттингем Форест)

После этого матча «Эвертон» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе.  «Ноттингем Форест» — на 17-й позиции с 18-ю баллами.