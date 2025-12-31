«Эвертон» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «ирисок» голы записали на свой счет Джеймс Гарнер на 19-й минуте и Тьерно Барри на 79-й минуте.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем0:2ЭвертонЛиверпуль
0:1 Джеймс Гарнер 19' 0:2 Тьерно Барри 79'
Ноттингем Форест: Джон Фуртадо, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Александр Зинченко, Николас Домингес (Дуглас Луис 46'), Эллиот Андерсон, Омари Хатчинсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Дилан Баква 75'), Игор Жезус (Тайво Авонийи 62')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон (Джек Грилиш 72'), Мерлин Рёль, Тайлер Диблинг, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Тьерно Барри (Бету 85'), Дуайт Макнил, Jake O'Brien
Жёлтая карточка: Дуглас Луис 61' (Ноттингем Форест)
После этого матча «Эвертон» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й позиции с 18-ю баллами.