ФИФА приняла решение закрыть ежегодную премию The Best, которая традиционно вручалась лучшим футболистам сезона.

Усман Дембеле globallookpress.com

Последним обладателем приза The Best в 2025 году стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

Вместо нее будет придумана новая награда в партнерстве со Спортивным советом Дубая, который спонсирует премию Globe Soccer Awards. Первый раз игроки будут ее удостоены в 2026 году.

Премия The Best проводилась с 2016-го года, с 2010-го по 2015-й ФИФА была партнером «Золотого мяча», который вручался совместно с журналом France Football.

С 1991 по 2009 год организация самостоятельно утверждала победителя.