Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев оценил выступление «красно-белых» за календарный 2025 год по десятибалльной шкале.

Павел Яковлев globallookpress.com

«Безусловно, пятерка из десяти. Команда могла побороться и в прошлом сезоне, но провалила его. И в этом сезоне клуб не на тех местах, на которых ждут болельщики. Очень много очков было потеряно в матчах с командами из нижней восьмёрки», — цитирует Яковлева «Советский спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков. Также клуб продолжает участие в Кубке страны — «красно-белые» встретятся с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ.