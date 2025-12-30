Петербургский «Зенит» хочет приобрести правого защитника «Ботафого» Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур.  Клуб рассматривает возможность трансфера игрока.

Витиньо
Витиньо globallookpress.com

26-летний бразилец также интересен испанскому «Атлетико» и английским клубам «Эвертон» и «Вулверхэмптон».  «Ботафого» оценивает Витиньо в 15 миллионов евро, его контракт с клубом действует до декабря 2029 года.

Перед зимнем перерывом «Зенит» занимает второе место в РПЛ.  В активе команды Сергея Семака 39 очков после 18 матчей.  Отставание от лидирующего «Краснодара» всего один балл.