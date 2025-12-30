Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможных подписаниях ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что в стан армейцев может перейти Дмитрий Баринов из «Локомотива», Владислав Саусь из «Балтики» и Лусиано Гонду из «Зенита».

«Я жду, что весенняя часть РПЛ станет одной из самых захватывающих и запоминающихся за последние годы. И всё поменялось из-за одной команды — ЦСКА.

Трансферы ЦСКА этой зимой меня удивляют. И удивляют с положительной стороны. Мы привыкли, что клуб берёт игроков на перспективу или для ротации. Но тут — сразу три железных игрока в основной состав. Я говорю про Гонду, Сауся и Баринова, конечно.

Особенно отмечу переход Димы: понятно, что это лидер "Локо", игрок сборной и один из ведущих игроков лиги. И именно поэтому удивляет, как "Локомотив" отдаёт его конкуренту. Мне кажется, там стоило сделать вообще всё, чтобы его удержать. На месте боссов "Локо" можно было бы отказаться от любого другого трансфера на вход, но сохранить Баринова. А теперь они будут смотреть на него в форме ЦСКА.

Ещё один важный момент: все три топовых новичка идут на проблемные позиции. Они готовы сразу играть в основе. И все трое будут с командой с самого начала сборов, так что у Челестини будет очень много времени, чтобы интегрировать их в состав. А кому-то, возможно, найти новые роли — как он нашёл для Кругового.

Спортивный блок ЦСКА критиковали летом, когда привезли много молодых легионеров сомнительного уровня или просто на перспективу. Но сейчас эти люди показывают другой уровень работы. ЦСКА после таких трёх трансферов — претендент на чемпионство здесь и сейчас. Так что весну в РПЛ я жду с нетерпением», — сказал Созин Чемпионату.