Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился своим мнением о лучших тренерах первой части текущего сезона РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Для меня лучшие — Мусаев и Челестини. У каждого из них свои задачи и ресурсы. Челестини выделяется своей быстрой адаптацией, а Мусаев подтверждает свой уровень после завоевания титула, что является крайне сложной задачей», — цитирует Писарева «Чемпионат».

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева продолжает защиту титула, занимая первую строчку после первой половины сезона с 40 очками в активе. ЦСКА под руководством Фабио Челестини идет на четвертой строчке, имея в активе 36 баллов.