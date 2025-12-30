«Страсбург» интересуется полузащитником «Ноттингем Форест» Джеймсом Макэйти. Об этом сообщает BBC.
Стало известно, что игрок может пополнить состав французской команды уже в зимнее трансферное окно.
На подписание Макэйти также претендует «Челси». Именно поэтому футболиста сначала могут подписать в «Страсбург», ведь у лондонского клуба с французским есть общий совладельца в лице компании BlueCo.
В нынешнем сезоне Макэйти провел за «Ноттингем Форест» 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.