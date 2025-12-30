Стали известны стартовые составы «Челси» и «Борнмута» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

Коул Палмер — игрок «Челси» globallookpress.com

«Челси»: Санчес, Ачемпонг, Чалоба, Фофана, Густо, Кайседо, Фернандес, Эстеван, Палмер, Гарначо, Делап.

«Борнмут»: Петрович, Хименес, Хилл, Сенеси, Труффер, Тавернье, Скотт, Брукс, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон.

Матч между этими командами состоится сегодня, 30-го декабря в 22:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 18-и туров в АПЛ «Челси» занимает 5-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й позиции с 22 баллами.