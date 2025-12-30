В 19-м туре АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Борнмут». Матч состоится 30 декабря в 22:30 по мск.

«Челси» ведет борьбу с МЮ и «Сандерлендом» за 5-е место. Параллельно «аристократы» пытаются обогнать «Ливерпуль» в битве за место в зоне Лиги чемпионов. Сегодня хозяевам нужны 3 очка. Они позволят им закрепиться в топ-5.

«Борнмут» все ближе опускается по таблице. После прошлого тура «вишни» с 22 баллами занимают 15-е место. В минувшем поединке гости неожиданно потерпели крупное поражение от «Брентфорда», которое стало для команды шестым в сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры предлагают 1.59 на победу «Челси» и 5.50 на победу «Борнмута».

Искусственный интеллект пророчит «Челси» победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

