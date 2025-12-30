В 19-м туре АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Борнмут». Матч состоится 30 декабря в 22:30 по мск.
«Челси» ведет борьбу с МЮ и «Сандерлендом» за 5-е место. Параллельно «аристократы» пытаются обогнать «Ливерпуль» в битве за место в зоне Лиги чемпионов. Сегодня хозяевам нужны 3 очка. Они позволят им закрепиться в топ-5.
«Борнмут» все ближе опускается по таблице. После прошлого тура «вишни» с 22 баллами занимают 15-е место. В минувшем поединке гости неожиданно потерпели крупное поражение от «Брентфорда», которое стало для команды шестым в сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Букмекеры предлагают коэффициенты на матч.
- Букмекеры предлагают 1.59 на победу «Челси» и 5.50 на победу «Борнмута».
- Искусственный интеллект пророчит «Челси» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Матч будет доступен в прямой трансляции.
