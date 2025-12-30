В матче 3-го тура Кубка африканских наций состоится встреча сборных Бенина и Сенегала. Игра запланирована на 30 декабря 22:00 мск.
В группе D еще никто не гарантировал себе место в плей-офф. Сборная Сенегала является лидером, но чтобы выйти из квартета лидером, сегодня команде нужно побеждать.
Между командами за все время было 9 очных встреч, 7 из которых закончились победой сенегальцев. Таким образом, сегодня «Львы Теранги» имеют благоприятные условия для того, чтобы успешно завершить групповой этап.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 12.8 на Бенин и 1.27 на Сенегал.
- Искусственный интеллект считает, что игра завершится минимальной победой Сенегала со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Бенин — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.
