30 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Бенин и Сенегал. Начало игры — в 22:00 мск.
Бенин
Турнирное положение: Бенин занимает третье место с отставанием в один балл от лидера Сенегала и второй в группе ДР Конго, а также с отрывом в три очка — от четвертой Ботсваны.
Команда выйдет в плей-офф в случае победы или ничьей — в последнем случае, если ДР Конго проиграет Ботсване с разницей минимум в два гола.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная одержала победу над Ботсваной (1:0).
Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз с минимальным результатом 0:1 проиграл ДР Конго.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, три из которых были официальными, а одна — товарищеской, Бенин проиграл три раза при одной победе.
Такая форма сулит номинальным хозяевам не лучшие шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, тем не менее, они все же немалы, если учесть их силу и мотивацию.
Йоан Рош — автор пока что единственного гола команды в Кубке африканских наций.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал с четырьмя очками занимает первое место в группе, по дополнительным показателям опережая вторую ДР Конго, а также на один балл третий Бенин и на четыре — Ботсвану.
Команда гарантированно выйдет в плей-офф, если победит, сыграет вничью или проиграет — в последнем случае ей нужно поражение ДР Конго от Бостваны с нужной разницей.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная сыграла вничью с ДР Конго (1:1).
Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, когда на этот раз с результатом 3:0 разгромил Ботсвану.
Не сыграют: травмированы — Камара и Диао, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Сенегал проиграл лишь раз при восьми победах и пяти ничьих.
Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех или по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Николас Джексон — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Бенин проиграл «всухую»
- в шести из девяти последних матчей Бенина забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья — в 4.80, победа Бенина — в 11.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.88 и 1.92.
Прогноз: в шести из девяти последних матчей Бенина забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти последних поединков этих оппонентов.
Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей Сенегала.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей Бенина.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.65.