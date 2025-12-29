29 декабря на стадионе «Риверсайд» состоится матч 24-го тура Чемпионшипа между «Мидлсбро» и «Халл Сити». Начало встречи в 22:45 мск.

«Халл» стремиться взять лидерство в зоне плей-офф. «Тигры» могут выйти на третье место, если сегодня обыграют «Мидлсбро». Их серия без поражений длится уже 4 тура, и это показывает, что команда находится в хорошей форме к середине сезона.

«Мидлсбро» терял очки в последних двух турах, поэтому явно хочет сегодня победы, тем более над ближайшим конкурентом. Дома хозяева набирают большую часть очков — 7 побед и 3 ничьи в 11 матчах. Последние 3 очных матча были за хозяевами «Риверсайда». Будет ли продолжение серии?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 4.00.

Букмекеры предлагают ставку на «Мидлсбро» за 1.67, на «Халл Сити» — за 4.75.

Искусственный интеллект, считает, что победим «Мидлсбро» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мидлсбро» — «Халл Сити» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.