Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов объяснил, почему выбор клуба в качестве главного тренера пал на Вадима Евсеева.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское "Динамо" сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской Премьер-Лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба.

Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча», — приводит слова Газизова сайт дагестанского клуба.

49-летний специалист был назначен сегодня, 29 декабря. Он заменил на посту главного тренера Хасанби Биджиева. Вторая часть сезона РПЛ возобновится в конце февраля.