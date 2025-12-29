Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев сообщил, что скоро клуб объявит имя нового главного тренера и им станет россиянин.

Гаджи Гаджиев dinamo-mx.ru

«Клуб окончательно определился с главным тренером. Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали. В ближайшее время будет официально объявлено о назначении. Это будет российский специалист», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Ранее в СМИ прошла информация, что махачкалинское «Динамо» возглавит Вадим Евсеев, тренирующий сейчас «Черноморец» в Первой лиге.

Пост главного тренера в «Динамо» Мх стал вакантен после отставки Хасанби Биджиев 7 декабря после матча с «Пари НН» (0:1). После 18 туров дагестанский клуб идет 13-м в таблице РПЛ с 15 очками.