Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев сообщил, что скоро клуб объявит имя нового главного тренера и им станет россиянин.

Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев dinamo-mx.ru

«Клуб окончательно определился с главным тренером.  Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали.  В ближайшее время будет официально объявлено о назначении.  Это будет российский специалист», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Ранее в СМИ прошла информация, что махачкалинское «Динамо» возглавит Вадим Евсеев, тренирующий сейчас «Черноморец» в Первой лиге.

Пост главного тренера в «Динамо» Мх стал вакантен после отставки Хасанби Биджиев 7 декабря после матча с «Пари НН» (0:1).  После 18 туров дагестанский клуб идет 13-м в таблице РПЛ с 15 очками.