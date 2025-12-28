«Наполи» смог обыграть «Кремонезе» в выездном матче в рамках 17-го тура итальянской Серии А.
Счет в матче был открыт в первом тайме. Нападающий неаполитанской команды Расмус Хейлунн точно пробил на 13-й минуте в штрафной соперника после серии рикошетов. В конце первой половины датский форвард оформил дубль с передачи Маттео Политано.
Результат матча
КремонезеКремона0:2НаполиНеаполь
0:1 Расмус Хёйлунн 13' 0:2 Расмус Хёйлунн 45+1'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти (Романо Флориани Муссолини 82'), Томмазо Барбьери (Деннис Йонсен 60'), Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Альберто Грасси (Федерико Бонаццоли 77'), Мартин Пайеро, Алессио Дзербин (Варрен Бондо 77'), Антонио Санабрия (Фарис Мумбанья 60'), Джейми Варди
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 46'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас (Ноа Ланг 51'), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн (Паскуале Маццокки 88'), Давид Нерес (Алессандро Буонджорно 73'), Маттео Политано (Лоренцо Лукка 88')
Жёлтые карточки: Томмазо Барбьери 58', Федерико Бонаццоли 84' — Жуан Жесус 34', Скотт МакТоминай 45+3'
После 16 матчей в итальянской Серии А «Наполи» заработал 34 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Кремонезе», в свою очередь, после 17 игр имеет в активе 21 очко и занимает 11-е место.
В следующем туре, 4 января, «Наполи» сыграет на выезде против «Лацио», а «Кремонезе» в тот же день примет «Фиорентину» у себя дома.