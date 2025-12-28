«Наполи» смог обыграть «Кремонезе» в выездном матче в рамках 17-го тура итальянской Серии А.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Счет в матче был открыт в первом тайме. Нападающий неаполитанской команды Расмус Хейлунн точно пробил на 13-й минуте в штрафной соперника после серии рикошетов. В конце первой половины датский форвард оформил дубль с передачи Маттео Политано.

Результат матча Кремонезе Кремона 0:2 Наполи Неаполь 0:1 Расмус Хёйлунн 13' 0:2 Расмус Хёйлунн 45+1' Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти ( Романо Флориани Муссолини 82' ), Томмазо Барбьери ( Деннис Йонсен 60' ), Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Альберто Грасси ( Федерико Бонаццоли 77' ), Мартин Пайеро, Алессио Дзербин ( Варрен Бондо 77' ), Антонио Санабрия ( Фарис Мумбанья 60' ), Джейми Варди Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола ( Мигель Гутьеррес 46' ), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас ( Ноа Ланг 51' ), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн ( Паскуале Маццокки 88' ), Давид Нерес ( Алессандро Буонджорно 73' ), Маттео Политано ( Лоренцо Лукка 88' ) Жёлтые карточки: Томмазо Барбьери 58', Федерико Бонаццоли 84' — Жуан Жесус 34', Скотт МакТоминай 45+3'

Статистика матча 2 Удары в створ 8 3 Удары мимо 9 48 Владение мячом 53 1 Угловые удары 10 3 Офсайды 2 13 Фолы 8

После 16 матчей в итальянской Серии А «Наполи» заработал 34 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Кремонезе», в свою очередь, после 17 игр имеет в активе 21 очко и занимает 11-е место.

В следующем туре, 4 января, «Наполи» сыграет на выезде против «Лацио», а «Кремонезе» в тот же день примет «Фиорентину» у себя дома.