В воскресенье, 28 декабря, «Милан» примет «Верону» в рамках 17-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

14:20 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

14:10 Главным судьей матча будет Микаэль Фаббри из Фаэнцы.

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян, Томори, де Винтер, Павлович, Бартезаги, Лофтус-Чик, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Пулишич, Нкунку.

«Верона»: Монтипо, Нуньес, Нельссон, Белла-Котчап, Ойегоке, Брадарич, Мусрати, Бернед, Ньясс, Жиоване, Москера.

«Милан»

«Милан» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка за пятнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 24:13. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Суперкубке Италии «Наполи» — 0:2. До того команда разошлась миром с «Сассуоло» (2:2) и одержала победу над «Торино» (1:0) в Серии А.

«Милан» отлично начал сезон после смены тренера и является главным преследователем «Интера» в борьбе за скудетто. Нет сомнений, что при Массимилиано Аллегри «россонери» попадет в еврокубки по итогам текущего сезона. Травмирован — Хименес.

«Верона»

«Верона» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков за 15 встреч, и имеет разницу мячей 13:22. Предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Фиорентину» — 2:1. До того команда одержала победу над «Аталантой» (3:1) и проиграла «Дженоа» (1:2).

«Верона» потихоньку выправляет ситуацию в свою пользу, набрав очки в трех из пяти последних встреч. Команда способна остаться в высшем эшелоне итальянского футбола, если продолжит стабильно набирать очки. Травмирован — Суслов, дисквалифицированы — Бельгали, Фресе.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Обе встречи завершились победами «Милана» с одинаковым счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли 80 матчей. В 39 играх победил «Милан», в 14 «Верона», оставшиеся 27 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94