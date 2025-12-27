28 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Верона». Начало игры — в 14:30 мск.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка за пятнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 24:13.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Суперкубке Италии «Наполи» — 0:2.
До того команда разошлась миром с «Сассуоло» (2:2) и одержала победу над «Торино» (1:0) в Серии А.
Не сыграют: травмирован — Хименес
Состояние команды: «Милан» отлично начал сезон после смены тренера и является главным преследователем «Интера» в борьбе за скудетто.
Нет сомнений, что при Массимилиано Аллегри «россонери» попадет в еврокубки по итогам текущего сезона.
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков за 15 встреч, и имеет разницу мячей 13:22.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Фиорентину» — 2:1.
До того команда одержала победу над «Аталантой» (3:1) и проиграла «Дженоа» (1:2).
Не сыграют: травмирован — Суслов, дисквалифицированы — Бельгали, Фресе
Состояние команды: «Верона» потихоньку выправляет ситуацию в свою пользу, набрав очки в трех из пяти последних встреч.
Команда способна остаться в высшем эшелоне итальянского футбола, если продолжит стабильно набирать очки
Статистика для ставок
- «Милан» пропустил в четырех матчах кряду
- «Верона» забивала в последних четырех встречах
- Последний матч между командами завершился минимальной победой «Милана» — 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Кремонезе» — в 8.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.80.
Прогноз: Матч между командами, решающих свои задачи, вряд ли стоит ожидать результативным.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.94.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Верона» создаст трудности «россонери»
Ставка: Победа «Вероны» с форой +1 за 2.26