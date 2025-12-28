Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о состоянии нынешних футболистов «красных дьяволов».

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин globallookpress.com

«Думаю, что примерно в районе этих цифр Аршавин бы и стоил.  Может, не 200 миллионов, но 150 миллионов евро он бы стоил.  Сейчас футболисты не такого уровня, какие были раньше.  Но решать не мне, об этом лучше говорить журналистам, которые сравнивают и оценивают.  Но Аршавин в районе этой суммы бы и стоил.

На данный момент "Манчестер" играет бездарно, и я соглашусь с Аршавиным, что в своем прайме он был бы сильнейшим в составе "Юнайтед".  Я был на матче с "Вест Хэмом" и наблюдал за футболистами не лучшего уровня, но они получают огромные деньги!

Времена меняются, но они намного слабее, чем мы были.  Не зря болельщики говорят, что состав "Манчестера" сезона-1993/94 был самым лучшим и оптимальным, лучшим за все времена.  Андрей прав в своих словах.

Сейчас многие футболисты думают не о футболе, а о деньгах.  Мы в свое время играли в менее хороших условиях, а сейчас у футболистов есть все: 15 полей, бассейны и прочие комплексы...  Но они ничего не могут сделать!  Не выигрывают и не дают результата», — заявил Канчельскис «Советскому Спорту».

После 18-и туров в английской Премьер-лиге сезона 2025/2026 «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе.