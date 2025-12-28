Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс считает, что его команда сама виновата, что проиграла «Астон Вилле» в 18-м туре АПЛ.

Рис Джеймс globallookpress.com

«Всегда неприятно проигрывать дома. Мы контролировали игру примерно 60–65 минут. В первые 60 минут соперник не создал ни одного момента, но затем забил — и матч изменился. Мы хорошо начали, играли остро и именно так, как планировали. Однако во втором тайме один-два эпизода перевернули ход встречи. Они почувствовали уверенность, поймали ритм, и дальше стало тяжело.

Соперник сделал замены, немного изменил схему, но это то, с чем мы обязаны справляться. Мы много раз играли против них, понимаем их стиль, однако в первую очередь должны смотреть на себя. Мы хотели победить, но не смогли, и все в команде очень разочарованы», — цитирует Джеймса Sky Sports.

После 18 туров «Астон Вилла» идет третьей в таблице АПЛ с 39 очками, а «Челси» (29) — пятый.