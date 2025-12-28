Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила на своем сайте символическую сборную мира, составленную по итогам 2025 года.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»).
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Ранее IFFHS также назвала лучших тренеров на клубном уровне и среди сборных того же года. Ими стали Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», и Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании.