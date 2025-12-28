Нападающего ПСЖ Усмана Дембеле признали лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Усман Дембеле — нападающий ПСЖ globallookpress.com

Стало известно, что в результате голосования Дембеле выиграл в борьбе за приз лучшему футболисту года.

Напомним, что в 2025-м году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне французский нападающий провел за ПСЖ 8 матчей в рамках Лиги 1, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике был признан лучшим наставником года, а форвард парижан Деризе Дуэ — лучший молодой футболист года по версии Globe Soccer Awards.