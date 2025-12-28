Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший тренер 2025 года.
В число финалистов номинации также входили Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Энцо Мареска («Челси»).
Globe Soccer Awards — ежегодное мероприятие, на котором отмечают выдающихся личностей футбольной индустрии. Победители в различных категориях определяются по результатам голосования.
В прошлом сезоне, под руководством Луиса Энрике, «ПСЖ» завоевал Лигу чемпионов, чемпионский титул Франции, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, команда дошла до финала клубного чемпионата мира и выиграла Суперкубок УЕФА.