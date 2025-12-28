Один из лучших игроков в истории российского футбола Андрей Аршавин назвал сильные качества голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, а также сравнил их между собой.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева. Сильные качества Матвея? Реакция, он высокий, ногами хорошо играет. Ну, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать. Минусы... Может, выходы только? Я ранее уже сказал, что Сафонов, скорее всего, долбанет Шевалье. Прошло меньше месяца, и он уже его долбанул.

У Акинфееева же более сильная сильная менталка. Он читает. Он же практически не прыгает. Но, с другой стороны, он и выручить может. Может быть, сейчас говорят, что Акинфееву с розыгрышем стало уже тяжелее. Но для нашего времени он играл ногами, он чуть ли не лучший был. Сколько еще сможет играть? Сколько здоровье позволит, столько и сыграет. Он для своего возраста на хорошем уровне выступает», — сказал Аршавин в FONtour по Манчестеру.

39-летний Акинфеев сыграл за сборную России 111 матчей и всю карьеру провел в ЦСКА. 26-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и с 2024 года выступает в составе «ПСЖ». Он провел 17 матчей за национальную сборную.