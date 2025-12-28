Один из лучших игроков в истории российского футбола Андрей Аршавин назвал сильные качества голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, а также сравнил их между собой.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева.  Сильные качества Матвея?  Реакция, он высокий, ногами хорошо играет.  Ну, минусов почти нет.  Я даже не знаю, что сказать.  Минусы...  Может, выходы только?  Я ранее уже сказал, что Сафонов, скорее всего, долбанет Шевалье.  Прошло меньше месяца, и он уже его долбанул.

У Акинфееева же более сильная сильная менталка.  Он читает.  Он же практически не прыгает.  Но, с другой стороны, он и выручить может.  Может быть, сейчас говорят, что Акинфееву с розыгрышем стало уже тяжелее.  Но для нашего времени он играл ногами, он чуть ли не лучший был.  Сколько еще сможет играть?  Сколько здоровье позволит, столько и сыграет.  Он для своего возраста на хорошем уровне выступает», — сказал Аршавин в FONtour по Манчестеру.

39-летний Акинфеев сыграл за сборную России 111 матчей и всю карьеру провел в ЦСКА. 26-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и с 2024 года выступает в составе «ПСЖ».  Он провел 17 матчей за национальную сборную.