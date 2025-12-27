Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «красно-белых».

Сергей Ташуев globallookpress.com

Сейчас специалист работает наставником в кипрском «Пафосе».

«Спартаку пора определиться с тренером? Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям "Спартака". А не так: свой — чужой, наш — не наш... Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему "Пафос"? Потому что пафосный клуб, что ли?

Талалаев назвал увольнение Станковича маразмом? Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место — это успех для "Спартака"? Просто Андрей (Талалаев. — "Прим. СЭ") закончил с "Балтикой" первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал (смеется)», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным.