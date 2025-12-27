Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил победу в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Арне Слот
Арне Слот globallookpress.com

«Я рад, потому что в футболе главное — результат.  В этом сезоне мы часто играли хорошо, но не добивались результатов.  Конечный результат — победа — это то, что мне нравится.

Есть положительные моменты, которые нужно учитывать.  Мне пришлось выпустить Конора Брэдли и Коди Гакпо, которые на этой неделе почти не тренировались.  Все равно победа — это позитив.

Вирц?  Команда видела, как много он уже сделал для нас, создавая моменты и будучи так близок к голу.  Все в футболе знают, что говорят о тебе.  Он продолжит в том же духе и забьет за нас гораздо больше голов, чем один.  Я думаю, Флориан сегодня сделал больше, чем просто забил», — цитирует Слота ВВС.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе.  «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (2).