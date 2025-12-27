Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил победу в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Арне Слот globallookpress.com

«Я рад, потому что в футболе главное — результат. В этом сезоне мы часто играли хорошо, но не добивались результатов. Конечный результат — победа — это то, что мне нравится.

Есть положительные моменты, которые нужно учитывать. Мне пришлось выпустить Конора Брэдли и Коди Гакпо, которые на этой неделе почти не тренировались. Все равно победа — это позитив.

Вирц? Команда видела, как много он уже сделал для нас, создавая моменты и будучи так близок к голу. Все в футболе знают, что говорят о тебе. Он продолжит в том же духе и забьет за нас гораздо больше голов, чем один. Я думаю, Флориан сегодня сделал больше, чем просто забил», — цитирует Слота ВВС.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (2).