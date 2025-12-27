Полузащитник «Ромы» Ману Коне может сменить клуб летом и перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Франческу Теодори.

Ману Коне globallookpress.com

По информации источника, французский футболист может стать частью сделки по переходу нападающего «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее в «Рому». Сам Коне выражает желание играть за «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что прошлым летом «Интер» предлагал «Роме» более 40 миллионов евро за 24-летнего игрока, но тогда сделка не состоялась. В текущем сезоне Коне принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Ромой» действует до лета 2029 года.