Полузащитник «Ромы» Ману Коне может сменить клуб летом и перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Франческу Теодори.

Ману Коне
Ману Коне globallookpress.com

По информации источника, французский футболист может стать частью сделки по переходу нападающего «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее в «Рому».  Сам Коне выражает желание играть за «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что прошлым летом «Интер» предлагал «Роме» более 40 миллионов евро за 24-летнего игрока, но тогда сделка не состоялась.  В текущем сезоне Коне принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.  Его контракт с «Ромой» действует до лета 2029 года.