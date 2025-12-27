Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2).

Энцо Мареска globallookpress.com

«Я думаю, что в течение часа, пока мы не пропустили, мы доминировали в игре. Мы были очень хороши. К сожалению, после этого ход игры немного изменился. Я думаю, к тому моменту, когда они сравняли счет, мы должны были забивать еще два или три гола.

Если вы проанализируете первый час игры, то поймете, что дело не в опыте. Но потом нам стало трудно. Замены, которые они сделали — Уоткинс, Онана и Санчо — немного улучшили их игру», — цитирует Мареску BBC.

По итогам этого матча в активе «Астон Виллы» стало 39 очков. Подопечные Унаи Эмери идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Челси» с 29 баллами — пятый.