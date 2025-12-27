Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2).

Энцо Мареска
Энцо Мареска globallookpress.com

«Я думаю, что в течение часа, пока мы не пропустили, мы доминировали в игре.  Мы были очень хороши.  К сожалению, после этого ход игры немного изменился.  Я думаю, к тому моменту, когда они сравняли счет, мы должны были забивать еще два или три гола.

Если вы проанализируете первый час игры, то поймете, что дело не в опыте.  Но потом нам стало трудно.  Замены, которые они сделали — Уоткинс, Онана и Санчо — немного улучшили их игру», — цитирует Мареску BBC.

По итогам этого матча в активе «Астон Виллы» стало 39 очков.  Подопечные Унаи Эмери идут на третьей строчке в турнирной таблице.  «Челси» с 29 баллами — пятый.