Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 29 очков и подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 баллами идет 11-м.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Патрик Доргу на 24-й минуте.

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Ньюкасл» со счетом 1:0.

