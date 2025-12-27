В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Ньюкасл» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Патрик Доргу на 24-й минуте.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер1:0НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
1:0 Патрик Доргу 24'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Эйден Хевен, Лисандро Мартинес (Тирелл Маласиа 88'), Люк Шоу (Тайлер Фредриксон 88'), Патрик Доргу, Каземиро (Лени Йоро 61'), Мануэль Угарте, Мэйсон Маунт (Jack Fletcher 46'), Матеус Кунья, Беньямин Шешко (Джошуа Зиркзее 60')
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Фабиан Шер, Малик Тшау, Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 68'), Джейкоб Рэмси (Йоан Висса 68'), Сандро Тонали (Джозеф Уиллок 77'), Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Льюис Майли, Энтони Гордон, Ник Вольтемаде (Жоэлинтон 68')
Жёлтые карточки: Люк Шоу 69', Матеус Кунья 90+2' — Сандро Тонали 73'
Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 29 очков и подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 баллами идет 11-м.