Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о слухах, что бывший главный тренер клуба Хави планировал его продать. Польский футболист присоединился к команде под руководством 45-летнего специалиста в 2022 году.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Позже, да… Позже. Но не знаю. Я отношусь к таким вещам с отстраненностью. Когда кто-то что-то говорит, не всегда принимаю это за правду. Иначе я бы сошел с ума», — приводит слова Левандовского сайт Barca Universal.

За время выступлений за «Барселону» нападающий сыграл в 165 матчах во всех турнирах, забив 109 голов и отдав 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.