Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о прогрессе в переговорах с новым главным тренером команды.

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«На 99% определились с главным тренером. Надо еще немного подождать. Все, кто пишут по тренеру, — пишут правду.

Главным тренером будет Вадим Евсеев? Давайте не будем спешить. Когда подпишем контракт — тогда озвучим. Остались детали», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что клуб из Махачкалы договорился с главным тренером «Черноморца» Вадимом Евсеевым, который заменит на новой должности ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.