Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о прогрессе в переговорах с новым главным тренером команды.

Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«На 99% определились с главным тренером.  Надо еще немного подождать.  Все, кто пишут по тренеру, — пишут правду.

Главным тренером будет Вадим Евсеев?  Давайте не будем спешить.  Когда подпишем контракт — тогда озвучим.  Остались детали», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что клуб из Махачкалы договорился с главным тренером «Черноморца» Вадимом Евсеевым, который заменит на новой должности ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.