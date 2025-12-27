Стали известны стартовые составы «Челси» и «Астон Виллы» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги.

Коул Палмер — игрок «Челси» globallookpress.com

«Челси»: Санчес, Джеймс, Чалоба, Кукурелья, Бадьяшиль, Палмер, Кайседо, Фернандес, Гарначо, Нету, Педро.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Линделёф, Матсен, Камара, Макгинн, Тилеманс, Мален, Роджерс, Буэндия.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го декабря в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 17-и туров в английской Премьер-лиге «Челси» занимает 4-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 3-й позиции (36).