Перед началом следующего сезона состав защитников «Реала» может значительно измениться, сообщает The Athletic.

Давид Алаба globallookpress.com

Источник утверждает, что оставшиеся месяцы станут последними для Давида Алабы в команде. Также под вопросом могут оказаться Антонио Рюдигер и Даниэль Карвахаль. Их будущее в клубе будет зависеть от уровня игры в текущем сезоне.

Кроме того, «Реал» рассматривает возможность ухода Ферлана Менди. Бразильский нападающий Родриго также может покинуть команду. Клуб планирует продать его за хорошую цену, но если его форма улучшится, это может изменить планы.