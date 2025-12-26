Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре команды под руководством Валерия Карпина.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Назначение Карпина — отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам.

Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство. Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот. До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось. Ответ не нашёлся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», — написал Тюкавин в своём блоге на Sports.ru.

Напомним, что Карпин в ноябре покинул пост наставника «Динамо». Новым главным тренером команды стал Ролан Гусев.

Первую часть сезона РПЛ «Динамо» завершило на десятом месте в турнирной таблице.