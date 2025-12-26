Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев высказался о будущем в команде главного тренера Алексея Шпилевского.

«Отставка?  Могу говорить за свой период работы в клубе.  За эти месяцы такого вопроса не поднималось.  Мы полностью доверяем главному тренеру нашей команды.

Алексей Николаевич Шпилевский — наш главный тренер.  Мы верим в него и искренне надеемся, что нам всем вместе удастся выполнить задачу на остаток сезона.  И что, скажем так, ни о каких других радикальных моментах никто из нас даже не думал.  Хочется, чтобы Алексей Николаевич спокойно работал, развивался, а вместе с ним развивалась наша команда», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.