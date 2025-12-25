Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Д Юрген Клопп в контракте с «Ред Булл» не имеет пункта о сумме выкупа.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Клопп помог команде сделать следующий шаг и нашел исключительный баланс между поддержкой на поле и предоставлением клубам некоторой свободы. В его контракте нет пункта о выкупе, и его преданность нам очевидна», — цитирует гендира «РБ Лейпциг» Оливера Минцлаффа As со ссылкой на Sport Bild.

С января этого года 58-летний Клопп трудится главой футбольного направления концерна «Ред Булл». Ранее СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве возможной замены Арне Слота в «Ливерпуле», который он покинул летом 2024 года.