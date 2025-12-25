Бывший защитник сборной Англии Ледли Кинг высказался об игре Джо Коула за «Челси» и «Вест Хэм».

Стивен Джеррард globallookpress.com

«Я хочу видеть игроков, которые решают исход матчей и заставляют болельщиков вскакивать с мест. Для меня таким игроком был Джо Коул. Могу честно сказать: он был самым одаренным английским футболистом, с которым я играл.

Уэйн Руни, наверное, был лучшим в целом. У него было сочетание разных качеств: мощи, силы, упорства. Но если говорить о чистом природном таланте, то Джо Коул был лучшим.

Джо ушел в "Челси", и это изменило его игру. Он стал гораздо более командным игроком, и это уже был не тот Джо, которого я помню в 17 лет. Тот просто играл в удовольствие, на чистом инстинкте. Думаю, он и сам, оглядываясь на все, чего добился, скажет то же самое: мог бы стать еще лучше, чем стал.

Джеррард, Лэмпард и Скоулз — невероятные игроки, не поймите неправильно, но в том возрасте игра Джо была чистой магией. Ему все давалось более естественно, чем Стиви Джи. Стиви умел абсолютно все, но Джо был настоящим волшебником. В этом он точно выделялся на фоне большинства английских игроков того времени.

В 16-17 лет Джо не был похож ни на кого. Он отличался от всех английских ребят — играл так, будто был бразильцем», — сказал Кинг Metro.

Напомним, что Джо Коул выступал за «Челси» в период с 2003 по 2010-й год. Вместе с «синими» футболист завоевал 6 трофеев.