Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о своем назначении на данный пост.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Сегодня команда находится не в самом лучшем состоянии. Понятно, что прежде чем принимать решения, я для себя какую‑то дорожную карту выстраивал, думал, что за проект у "Енисея". Хотя у меня были другие задачи, я отмечал это — вариант в сборной Белоруссии, РПЛ и так далее. Когда позвонили из "Енисея", я сказал: "Думайте. Когда дойдете до какого‑то уровня переговоров, тогда будем разговаривать". Была достаточно большая пауза. Я был в контакте со спортивным директором команды, которого знаю уже много лет. Когда у меня уже было понимание, что, к сожалению, не сложилось со сборной Белоруссии, мне позвонили из "Енисея" по переговорам. Переговоры я не проводил. Сейчас в России есть сильная компания юридическая, которая сопровождает спортсменов и тренеров. Они вели переговоры, а я включился в последний момент, когда оставались нюансы.

Мы решили, что контракт будет на полтора года, а летом мы сядем и посмотрим на дорожную карту, как дальше развиваться. Я бы назвал своё направление футбола в командах "протагонисты". Это команды, которые доминируют в атаке, контролируют события. Хотим, чтобы команда была сильной, смотрибельной и достигала больших успехов. Красноярский край достаточно развитый, спорт тоже хорошо развит. Пора уже и "Енисею" развиваться, у них для этого все есть. Мне интересно поучаствовать в этом проекте.

Я уже выводил команды в РПЛ, это не проблема. С "Анжи" мы за 20 дней собрали новую команду и вышли в РПЛ. По 15 тысяч болельщиков ходило на наши матчи. Летом мы сядем и выберем дальше вектор, который будет. Если цели будут поставлены, то, конечно, хотел бы. Только так нужно работать — ставить большие задачи, по‑другому не интересно», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

На данный момент «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. После 21 матча команда набрала 23 очка. Лидером турнира является воронежский «Факел» с 48 очками.