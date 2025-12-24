Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о своем назначении на данный пост.

Сергей Ташуев
Сергей Ташуев globallookpress.com

«Сегодня команда находится не в самом лучшем состоянии.  Понятно, что прежде чем принимать решения, я для себя какую‑то дорожную карту выстраивал, думал, что за проект у "Енисея".  Хотя у меня были другие задачи, я отмечал это — вариант в сборной Белоруссии, РПЛ и так далее.  Когда позвонили из "Енисея", я сказал: "Думайте.  Когда дойдете до какого‑то уровня переговоров, тогда будем разговаривать".  Была достаточно большая пауза.  Я был в контакте со спортивным директором команды, которого знаю уже много лет.  Когда у меня уже было понимание, что, к сожалению, не сложилось со сборной Белоруссии, мне позвонили из "Енисея" по переговорам.  Переговоры я не проводил.  Сейчас в России есть сильная компания юридическая, которая сопровождает спортсменов и тренеров.  Они вели переговоры, а я включился в последний момент, когда оставались нюансы.

Мы решили, что контракт будет на полтора года, а летом мы сядем и посмотрим на дорожную карту, как дальше развиваться.  Я бы назвал своё направление футбола в командах "протагонисты".  Это команды, которые доминируют в атаке, контролируют события.  Хотим, чтобы команда была сильной, смотрибельной и достигала больших успехов.  Красноярский край достаточно развитый, спорт тоже хорошо развит.  Пора уже и "Енисею" развиваться, у них для этого все есть.  Мне интересно поучаствовать в этом проекте.

Я уже выводил команды в РПЛ, это не проблема.  С "Анжи" мы за 20 дней собрали новую команду и вышли в РПЛ.  По 15 тысяч болельщиков ходило на наши матчи.  Летом мы сядем и выберем дальше вектор, который будет.  Если цели будут поставлены, то, конечно, хотел бы.  Только так нужно работать — ставить большие задачи, по‑другому не интересно», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

На данный момент «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.  После 21 матча команда набрала 23 очка.  Лидером турнира является воронежский «Факел» с 48 очками.