Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал возможное назначение Хуана Карседо на аналогичный пост в «Спартаке».

«"Спартак" — команда, где по идее должен работать российский тренер. А сейчас берут каких-то иностранных тренеров — и что? Где они все и чего добились? По большому счёту, кроме Карреры, результата не было. Массимо работал в штабе Аленичева, да и состав был хороший тогда. Я его обыгрывал с "Кубанью" 3:0», — цитирует Ташуева «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Карседо на эту должность.

52-летний специалист возглавляет «Пафос» с лета 2023 года. За это время под его руководством команда стала чемпионом Кипра и выиграла Кубок страны.