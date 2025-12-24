Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо», сообщил, что российский тренер Вадим Евсеев рассматривается в качестве одного из претендентов на должность главного тренера команды.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет. Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

49-летний Вадим Евсеев является главным тренером новороссийского «Черноморца». В Российской Премьер-Лиге «Динамо» занимает 13-е место с 15 очками после 18 матчей. Ранее пост главного тренера покинул Хасанби Биджиев.