«Арсенал» в полуфинале Кубка лиги встретится с еще одним лондонским клубом — «Челси».

Гол Марка Гехи на 90+5-й минуте помог гостям сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где сильнее оказались «канониры» — 8:7.

«Арсенал» дома обыграл «Кристал Пэлас» в матче 1/4 финала Кубка лиги — 1:1, 8:7 по пенальти.

