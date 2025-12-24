«Арсенал» дома обыграл «Кристал Пэлас» в матче 1/4 финала Кубка лиги — 1:1, 8:7 по пенальти.
Автогол защитника «орлов» Максенса Лакруа на 80-й минуте вывел хозяев вперед.
Гол Марка Гехи на 90+5-й минуте помог гостям сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где сильнее оказались «канониры» — 8:7.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон1:0Кристал ПэласЛондон
1:0 Букайо Сака 80'
Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Риккардо Калафьори, Майлс Льюис-Скелли, Микель Мерино, Кристиан Нергор, Эберечи Эзе (Букайо Сака 67'), Чуквунонсо Мадуэке (Мартин Эдегор 67'), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 59')
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Тайрик Митчелл, Жейде Канво (Джастин Девенни 46'), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс (Уилл Хьюз 75'), Хефферсон Лерма, Адам Уортон, Жан-Филипп Матета, Ереми Пино, Эдвард Нкетиа (Натаниэл Клайн 46')
«Арсенал» в полуфинале Кубка лиги встретится с еще одним лондонским клубом — «Челси».