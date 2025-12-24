«Арсенал» дома обыграл «Кристал Пэлас» в матче 1/4 финала Кубка лиги — 1:1, 8:7 по пенальти.

Автогол защитника «орлов» Максенса Лакруа на 80-й минуте вывел хозяев вперед.

Гол Марка Гехи на 90+5-й минуте помог гостям сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где сильнее оказались «канониры» — 8:7.

Арсенал ЛондонЛондонАрсенал Лондон1:0Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
1:0 Букайо Сака 80'
Арсенал Лондон:  Кепа Аррисабалага,  Юрриен Тимбер,  Вильям Салиба,  Риккардо Калафьори,  Майлс Льюис-Скелли,  Микель Мерино,  Кристиан Нергор,  Эберечи Эзе (Букайо Сака 67'),  Чуквунонсо Мадуэке (Мартин Эдегор 67'),  Габриэл Жезус,  Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 59')
Кристал Пэлас:  Вальтер Бенитес,  Тайрик Митчелл,  Жейде Канво (Джастин Девенни 46'),  Марк Гехи,  Максанс Лакруа,  Крис Ричардс (Уилл Хьюз 75'),  Хефферсон Лерма,  Адам Уортон,  Жан-Филипп Матета,  Ереми Пино,  Эдвард Нкетиа (Натаниэл Клайн 46')

«Арсенал» в полуфинале Кубка лиги встретится с еще одним лондонским клубом — «Челси».