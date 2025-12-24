Сборная Алжира разгромила команду Судана в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2025 — 3:0.

Дубль оформил Рияд Марез, забивший на 2-й и 61-й минутах. Еще один мяч на счету Ибрагима Мазы на 85-й минуте.

Суданцы с 39-й минуты играют в меньшинстве после удаления Салахелдина Альхассана.

Результат матча

Алжир Алжир 2:0 Судан Хартум

1:0 Рияд Марез 2' 2:0 Рияд Марез 61'

Алжир: Лука Зидан, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Айт Нури ( Жауэн Аджам 61' ), Хишем Будауи, Исмаэль Беннасер ( Анис Хадж-Мусса 78' ), Фарес Шаиби ( Ибрахим Маца 60' ), Рияд Марез ( Adil Boulbina 78' ), Мохамед Амура ( Рамиз Зерруки 82' ), Rafik Belghali, Baghdad Bounedjah

Судан: Mo Eisa ( Mohammed Abdel-Rahman 67' ), Abo Eisa ( Yasir Mozamil 68' ), Abdelrazig Omer Yagoub ( Al Jezoli Nouh 66' ), Salaheldin Adil, Abuaagla Abdalla ( Awad Zaid 70' ), Ammar Taifour, Bakhit Khamis, Mustafa Karshom, Mohamed Ereng, Yaser Awad Boshara, Monged El Neel

Жёлтые карточки: Salaheldin Adil 14' (Судан), Mohamed Ereng 52' (Судан)

Красная карточка: Salaheldin Adil 39' (Судан)