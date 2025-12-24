Сборная Алжира разгромила команду Судана в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2025 — 3:0.
Дубль оформил Рияд Марез, забивший на 2-й и 61-й минутах. Еще один мяч на счету Ибрагима Мазы на 85-й минуте.
Суданцы с 39-й минуты играют в меньшинстве после удаления Салахелдина Альхассана.
Результат матча
АлжирАлжир2:0СуданХартум
1:0 Рияд Марез 2' 2:0 Рияд Марез 61'
Алжир: Лука Зидан, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Айт Нури (Жауэн Аджам 61'), Хишем Будауи, Исмаэль Беннасер (Анис Хадж-Мусса 78'), Фарес Шаиби (Ибрахим Маца 60'), Рияд Марез (Adil Boulbina 78'), Мохамед Амура (Рамиз Зерруки 82'), Rafik Belghali, Baghdad Bounedjah
Судан: Mo Eisa (Mohammed Abdel-Rahman 67'), Abo Eisa (Yasir Mozamil 68'), Abdelrazig Omer Yagoub (Al Jezoli Nouh 66'), Salaheldin Adil, Abuaagla Abdalla (Awad Zaid 70'), Ammar Taifour, Bakhit Khamis, Mustafa Karshom, Mohamed Ereng, Yaser Awad Boshara, Monged El Neel
Жёлтые карточки: Salaheldin Adil 14' (Судан), Mohamed Ereng 52' (Судан)
Красная карточка: Salaheldin Adil 39' (Судан)
В следующем туре Алжир сыграет против Буркина-Фасо, Судан встретится с Экваториальной Гвинеей. Обе встречи пройдут 28 декабря.