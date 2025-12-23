прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.20

24 декабря в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа Е) сыграют Алжир и Судан. Начало встречи — в 18:00 мск.

Алжир

Перед матчем: Сборная 24-го декабря стартует в Кубке африканских наций, где на групповой стадии сыграет против Экваториальной Гвинеи, Буркина-Фасо и Судана.

Стоит отметить, что Алжир также примет участие в чемпионате мира 2026-го года. Сборная уверенно выступила в квалификации, заняв 1-е место в своей группе.

Последние матчи: Прошлый турнир Алжира — это Кубок арабских наций. На групповой стадии сборная сыграла вничью с Суданом (0:0), а также обыгрывала Бахрейн (5:1) и Ирак (2:0).

Уже на стадии 1/4 финала турнира Алжир не смог обыграть сборную ОАЭ, уступил по серии пенальти. Теперь сборная попытается пошуметь в Кубка африканских наций.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Алжир является неуступчивой национальной командой среди африканских стран. Эта сборная способна создать проблемы любому сопернику в предстоящем турнире.

Молодой нападающий сборной Алжира Редоян Беркане является лидером национальной команды в последнем турнире. Форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4-х встречах Кубка арабских наций.

Судан

Перед матчем: Сборная завершает планомерную подготовку в Кубку африканских наций, ведь прошлый турнир (Кубок арабских наций) у Судана не задался.

В отличие от Алжира, Судану не удалось пробиться на чемпионат мира 2026-го года. Сборная заняла 3-е место в своей группе квалификации, национальной команде не хватило 9 баллов до прохода в основной этап турнира.

Последние матчи: Судан не смог победить ни в одном матче на групповой стадии Кубка арабских наций. За 3 встречи сборная однажды сыграла вничью с Алжиром (0:0).

Далее Судан уступил Ираку (0:2) и Бахрейну (1:3). По итогам группового этапа сборная заняла последнее 4-е место в группе и завершила свое выступление на турнире.

Состояние команды: Судан попытается реабилитироваться после неудачного Кубка арабских наций. Помимо этого, сборная пролетела мимо чемпионата мира. Вся ставка на Кубок африканских наций.

У Судана точно будет шанс победить, ведь в последних 5-и встречах сборная дважды обыгрывала Алжир, столько же раз уступила и однажды национальные команды сыграли вничью.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах во всех турнирах Алжир проиграл только 1 раз

Судан не может победить на протяжении 3-х последних матчей

В последних 5-и очных встречах сборные по 2 раза одерживали победы и однажды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.05, а победа Судана — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.07 и 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что Алжир начнет свой путь на турнире с уверенной победы.

Ставка: Победа Алжира с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз: Сборные вполне способны сыграть результативно.

