Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе в зимнее трансферное окно хочет перейти в итальянскую «Рому», информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Сейчас за 24-летнего голландца джаллоросси предлагают € 5 млн в виде аренды и € 30 млн летом в качестве полноценного трансфера. Сейчас «МЮ» раздумывает над этим предложением.

В этом сезоне Зиркзе сыграл 10 матчей в чемпионате Англии и забил один гол. Его контракт действует до 2029 года, а цена на рынке составляет € 25 млн. Нападающий имеет опыт выступления в Серии А за «Болонью».