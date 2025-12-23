Ролан Гусев, главный тренер «Динамо», сделал официальное заявление после своего назначения. Ранее специалист был исполняющим обязанности в московском клубе.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. "Динамо" — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона», — приводит слова Гусева пресс-служба московского клуба.

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.