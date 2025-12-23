Официальный сайт московского «Динамо» сообщил, что Ролан Гусев утвержден на посту главного тренера до конца этого сезона.
«Ролан Гусев назначен главным тренером "Динамо" до конца сезона. Ролан Александрович — воспитанник "Динамо", заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодёжной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России. В тренерском штабе "Динамо" Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
48-летний Гусев — воспитанник бело-голубых, в тренерском штабе работает с 2023 года. После ухода из «Динамо» Валерия Карпина он был исполняющим обязанности главного тренера, а теперь избавился от приставки.