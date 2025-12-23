Официальный сайт московского «Динамо» сообщил, что Ролан Гусев утвержден на посту главного тренера до конца этого сезона.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Ролан Гусев назначен главным тренером "Динамо" до конца сезона. Ролан Александрович — воспитанник "Динамо", заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодёжной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России. В тренерском штабе "Динамо" Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

48-летний Гусев — воспитанник бело-голубых, в тренерском штабе работает с 2023 года. После ухода из «Динамо» Валерия Карпина он был исполняющим обязанности главного тренера, а теперь избавился от приставки.