В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Рауль Хименес с пенальти на пятой компенсированной к первому тайму минуте.
Результат матча
ФулхэмЛондон1:0Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Рауль Хименес 45+5' пен.
Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Сандер Берге (Томас Кейрни 66'), Гарри Уилсон, Эмиль Смит-Роу, Кевин (Джошуа Кинг 78'), Рауль Хименес
Ноттингем Форест: Джон Фуртадо, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Николо Савона (Александр Зинченко 82'), Игор Жезус (Тайво Авонийи 72'), Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес 73'), Омари Хатчинсон, Дуглас Луис (Джеймс Макати 73'), Эллиот Андерсон
Жёлтые карточки: Рауль Хименес 45+7', Сандер Берге 56', Гарри Уилсон 77' — Джон Фуртадо 45+4', Мурилло 70'
«Фулхэм» с 23 очками в активе теперь занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» (18) — 17-й.