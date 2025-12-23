В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

Рауль Хименес
Рауль Хименес globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Рауль Хименес с пенальти на пятой компенсированной к первому тайму минуте.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм1:0Ноттингем ФорестНоттингем ФорестНоттингем
1:0 Рауль Хименес 45+5' пен.
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кенни Тете,  Йоаким Андерсен,  Хорхе Куэнка,  Энтони Робинсон,  Саша Лукич,  Сандер Берге (Томас Кейрни 66'),  Гарри Уилсон,  Эмиль Смит-Роу,  Кевин (Джошуа Кинг 78'),  Рауль Хименес
Ноттингем Форест:  Джон Фуртадо,  Неко Уильямс,  Мурилло,  Никола Миленкович,  Николо Савона (Александр Зинченко 82'),  Игор Жезус (Тайво Авонийи 72'),  Каллум Хадсон-Одои,  Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес 73'),  Омари Хатчинсон,  Дуглас Луис (Джеймс Макати 73'),  Эллиот Андерсон
Жёлтые карточки:  Рауль Хименес 45+7',  Сандер Берге 56',  Гарри Уилсон 77'  —  Джон Фуртадо 45+4',  Мурилло 70'

«Фулхэм» с 23 очками в активе теперь занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» (18) — 17-й.