В матче 17-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на выезде переиграл «Атлетик» со счетом 2:1.
На гол Алехандро Беренгера на 38-й минуте гости ответили точными ударами Карлоса Ромеро на 44-й минуте и Пере Мильи на 52-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао1:2ЭспаньолБарселона
1:0 Алехандро Беренгер 38' 1:1 Карлос Ромеро 44' 1:2 Пере Милья 52'
Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель (Хесус Аресо 76'), Айтор Паредес, Иньиго Лекуэ, Адама Буаро (Унаи Гомес 76'), Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Рего 57'), Микель Хаурегисар, Ойан Сансет, Алехандро Беренгер, Нико Уильямс (Горка Гурусета 57'), Иньяки Уильямс (Роберт Наварро 79')
Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро (Клеменс Ридель 83'), Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес, Пере Милья (Жофре Каррерас 57'), Эдуардо Экспозито (Рубен Санчес 83'), Тайрис Долан (Хосе Салинас 83'), Поль Лосано (Кевин Гарсиа 72'), Урко Гонсалес
Жёлтые карточки: Иньиго Руис де Галарета 28', Нико Уильямс 33', Андони Горосабель 45+1', Алехандро Рего 80' — Урко Гонсалес 77', Клеменс Ридель 86'
Благодаря победе «Эспаньол» смог набрать 33 очка. Команда из Барселоны занимает пятое место в турнирной таблице. «Атлетик» с 23 баллами идет восьмым.