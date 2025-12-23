Благодаря победе «Эспаньол» смог набрать 33 очка. Команда из Барселоны занимает пятое место в турнирной таблице. «Атлетик» с 23 баллами идет восьмым.

На гол Алехандро Беренгера на 38-й минуте гости ответили точными ударами Карлоса Ромеро на 44-й минуте и Пере Мильи на 52-й минуте.

В матче 17-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на выезде переиграл «Атлетик» со счетом 2:1.

Футбол•Вчера 12:38 Переломный момент: что ждет союз Артеты и «Арсенала» после шести лет вместе

Футбол•21/12/2025 20:10 «Вильярреал» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•21/12/2025 17:54 «Жирона» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•21/12/2025 01:00 «Реал» — «Севилья»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•20/12/2025 18:09 Пора на повышение: Боселли попал на радары ЦСКА и «Краснодара»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 22:34 Трансферный дайджест. 16 — 22 декабря

Футбол•Вчера 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Футбол•Вчера 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге

Футбол•Вчера 10:18 Рождественская иллюзия: почему лидерство «Арсенала» ничего не гарантирует

Футбол•21/12/2025 15:20 Пропущенный звонок от Клоппа, дебют за Кот‑д’Ивуар и ценник в €100 млн: кто такой Ян Дьоманде

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•20/10/2025 16:30 Бьелса, де ла Фуэнте, Дешам и еще семь лучших тренеров сборных прямо сейчас

Футбол•20/10/2025 12:44 Райан Витор: как 19‑летний талант «Васко да Гама» стал целью топ‑клубов Европы

Футбол•18/10/2025 16:24 Гехи, Пакета, Уортон и еще семь «жирных» целей для «Большой шестерки» АПЛ

Футбол•18/10/2025 12:57 Мадридский тупик: Эндрику пора спасать карьеру — или будет поздно