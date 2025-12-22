Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о сорвавшемся переходе в стан «Зенита».

Наир Тикнизян globallookpress.com

«Вариант с "Зенитом" был близок скорее для "Локомотива", чем для меня. На меня "Зенит" вышел на зимних сборах. На тот момент "Локомотив" шел на 3-й строчке и имел небольшое отставание от первого места. Тогда в телефонном диалоге с агентом Клюевым мы пришли к тому, что "Зенит" — это показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Но нам надо было сфокусироваться на Европе и через полгода попытаться уехать за границу.

"Зенит" предложил очень хорошие условия личного контракта. На тот момент я думал, что могу прийти в "Локомотив" и сказать, что я отказываюсь, но, пожалуйста, чтобы я понимал, что мою преданность, старания и веру оценили в клубе, я могу попросить о прибавке в виде 5–10% от зарплаты? Тот контракт с "Зенитом" меня не соблазнял.

Мне сказали: нет предложения — нет повышения. Естественно, это задело меня за мужское.

Тогда я вступил в переговоры с "Зенитом". Они дошли до определенного этапа, но на этом все и закончилось. Потому что мы не договорились по условиям личного контракта. И я скажу честно: хоть "Зенит" и огромный клуб, я всегда смотрел в другом направлении.

Просил ли я 2 млн евро? Я таких вещей не стесняюсь. Озвучить цифры — почему бы и нет? "Зенит" предлагал мне 11,5 млн [рублей в месяц], я попросил 13. Я ждал реакции от "Зенита" — вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия — так или никак, я сказал "никак". На этом все закончилось. Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на это предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в "Локомотиве". Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать», — сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

Напомним, что в итоге летом 2025 года Тикнизян перебрался из «Локомотива» в «Црвену Звезду».