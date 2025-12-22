«Бетис» смог набрать 28 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» с 20 баллами идет 11-м.

Автором дубля в этой игре стал Айтор Руибаль . Также забивали Пабло Форналс и Кучо .

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле разгромил «Хетафе» со счетом 4:0.

