В матче 17-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле разгромил «Хетафе» со счетом 4:0.
Автором дубля в этой игре стал Айтор Руибаль. Также забивали Пабло Форналс и Кучо.
Результат матча
БетисСевилья4:0ХетафеХетафе
1:0 Айтор Руйбаль 16' 2:0 Айтор Руйбаль 49' 3:0 Пабло Форнальс 52' 4:0 Кучо Эрнандес 60'
Бетис: Альваро Вальес, Марк Бартра, Натан (Диего Гомес 67'), Рикардо Родригес, Нельсон Деосса, Марк Рока, Пабло Форнальс (Эсекьель Авила 86'), Анхель Ортис (Эктор Бельерин 86'), Антони (Джовани Ло Чельсо 67'), Айтор Руйбаль (Родриго Рикельме 75'), Кучо Эрнандес
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Хуанми 58'), Аллан Ньом, Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Марио Мартин (Хавьер Муньос 58'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Борха Майораль, Адриан Лисо (Диего Рико 58')
Жёлтая карточка: Аллан Ньом 22' (Хетафе)
«Бетис» смог набрать 28 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» с 20 баллами идет 11-м.