Закрепится ли «Бетис» в зоне еврокубков?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

21 декабря в 17-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Бетис» и «Хетафе». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает шестую позицию в таблице Ла Лиги, что в зоне еврокубков (топ-6), с отрывом в два очка от седьмого места и с отставанием в девять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Испании клуб на выездной арене обыграл «Мурсию» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре испанского первенства коллектив уже не смог выиграть, когда снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Райо Вальекано» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Иско и Фирпо, вызваны в сборную — Амрабат и Эззалзули, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл пять раз при одной ничьей и одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор собственного поля.

Кучо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» по итогам 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет 20 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда находится на 10-й позиции с отрывом в пять очков от зоны вылета во второй дивизион (18-20-я строчки), а также с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Испании клуб на чужом поле потерпел сенсационное поражение от заштатного «Бургоса» (1:3).

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального первенства теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Эспаньола» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмирован — Двинчи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл, а в четырех последних матчах не выиграл.

Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Борха Майораль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Бетис» выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех последних домашних матчах «Бетиса» забивали обе команды

в трех из пяти последних выездных матчей «Хетафе» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.55, выигрыш «Хетафе» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух последних выездных матчах гости проиграли, и было забито больше 1,5 голов.

«Бетис» победит и тотал больше 1,5 голов

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бетис» — «Хетафе» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Бетис» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних выездных матчей «Хетафе».

Тотал больше 2,5 голов

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Бетис» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40